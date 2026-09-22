Песков заявил, что санкции с Усманова и Фридмана должны быть сняты

Санкции против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана должны быть сняты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
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