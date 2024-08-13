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В Турции оценили влияние санкций США на поездки россиян в курортную страну

В Турции оценили влияние санкций США на поездки россиян в курортную страну

Хакан Топкурулу: россияне продолжают приезжать в Турцию, несмотря на санкции США Туристы из России продолжают приезжать на отдых в Турцию, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны Соединенных Штатов.

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