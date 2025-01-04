Самолеты, пилоты которых приняли решение дождаться снятия ограничений в Пулково, заходят на посадку. Фото: FlightRadar24.
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Самолеты, пилоты которых приняли решение дождаться снятия ограничений в Пулково, заходят на посадку. Фото: FlightRadar24.