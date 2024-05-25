Когда будет победа в СВО, эффективность каждого рубля: о чем рассказал Путин на встрече с руководителями ОПК

Вопросы обороноспособности России 25 мая в подмосковном Королеве поднял Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса и представителями правоохранительных структур.
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