Арестован поджигатель крупной партии гумпомощи для СВО: безвозвратно потеряны медикаменты и обмундирование

Подозреваемый в поджоге гуманитарной помощи для специальной военной операции был арестован.Инцидент с поджогом штаба волонтёров, где находилась гуманитарная помощь для СВО, произошёл в Ленинградской области вечером 24 мая.
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