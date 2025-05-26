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Арестован поджигатель крупной партии гумпомощи для СВО: безвозвратно потеряны медикаменты и обмундирование

Арестован поджигатель крупной партии гумпомощи для СВО: безвозвратно потеряны медикаменты и обмундирование

Подозреваемый в поджоге гуманитарной помощи для специальной военной операции был арестован.Инцидент с поджогом штаба волонтёров, где находилась гуманитарная помощь для СВО, произошёл в Ленинградской области вечером 24 мая.

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Амара Карпова
Тварь💩только расстрел💯
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