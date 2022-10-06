Российский военный уничтожил 15 боевиков и сковал наступление ВСУ

Минобороны России сообщило о новых подвигах участников спецоперации по защите Донбасса.Сержант Андрей Зинченко во время обороны освобожденных от украинских националистов территорий уничтожил четыре БМП и до 15 боевиков, чем помешал наступлению ВСУ.