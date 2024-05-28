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В ГД заявили, что пленные бойцы ВСУ просят не вносить их в обменные списки

В ГД заявили, что пленные бойцы ВСУ просят не вносить их в обменные списки

Пленные бойцы Вооружённых сил Украины просят не включать их в обменные списки, заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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