В ГД заявили, что пленные бойцы ВСУ просят не вносить их в обменные списки

Пленные бойцы Вооружённых сил Украины просят не включать их в обменные списки, заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
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