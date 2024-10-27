Задержанному в Краснодаре жителю Башкирии предъявлены обвинения сразу по трем статьям УК

Задержанному в Краснодаре жителю Башкирии предъявлены обвинения сразу по трем статьям УКЗадержанному накануне вечером в Краснодаре 33-летнему Марату Абдюшеву предъявлено обвинение в нападении на полицейского в ночь на 24 октября на улице Лузана.
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