Задержанному в Краснодаре жителю Башкирии предъявлены обвинения сразу по трем статьям УК

Задержанному в Краснодаре жителю Башкирии предъявлены обвинения сразу по трем статьям УКЗадержанному накануне вечером в Краснодаре 33-летнему Марату Абдюшеву предъявлено обвинение в нападении на полицейского в ночь на 24 октября на улице Лузана.