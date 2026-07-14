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Нескучные технологии

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Microsoft тестирует восстановление Windows через Сеть

Microsoft тестирует восстановление Windows через Сеть

Корпорация Microsoft приступила к тестированию механизма восстановления Windows 11, который способен избавить пользователей от самого трудоемкого этапа реанимации компьютера — чистой переустановки операционной системы при отказе загрузки.

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