Microsoft тестирует восстановление Windows через Сеть

Корпорация Microsoft приступила к тестированию механизма восстановления Windows 11, который способен избавить пользователей от самого трудоемкого этапа реанимации компьютера — чистой переустановки операционной системы при отказе загрузки.
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