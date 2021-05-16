Любители историиПолитика«Личный архив Сталина»: какие документы в нём засекречены Некоторые документы фонда 558, который называют «личным архивом Сталина», в данный момент рассекречены.Вернуться к статье137НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVlad ИвановНу а сейчас? Сейчас купите собаку. Назовите ее Сталин. Выводите не прогулку и громко подзывайте: Сталин ко мне!oleg олейникСбылась мечта идиота !Alex ZimУ автора все, как обычно, размаAlex Zimвсе, как обычно, заголовок на 1000 рублей, а статья на 50 копеек.Ruslan PimkinУверен что много архивных документов Сталина уничтожили во времена правления Хрущева . По личному приказу Хрущева , чтобы он мог обвинить Сталина и свалить все свои грехи на Сталина .НКНиколай КраснопольскийДумаю не меньше почистили или подложили фальшивки во времена горбатого яковлев с помощниками.Ruslan PimkinСогласен с Вами .Vladimir LioubimcevТак а что можно знать об архивах, которые засекречены?Ингерман Ланскаяпока ещё живы особо отмороженные сталиноиды, то ни сарай с тушкой не тронут , ни бумаги про упыря не опубликуютСергейТише будь! Эти "отмороженные сталиноиды" выиграли войну и восстановили страну, и благодаря им, нынешним ДЕРЬМОКРАТАМ есть что разворовывать. Так что вопрос спорный - кто упырь.Ингерман Ланскаямой юный друг, немцев, как и французов и шведов и поляков и монгол-татар, победили не сталинисты-балвшивики-камуноиды, а Русский Народ.... и История России 1000 лет, а период с 917 по 991-й - это период болезни Народа..... а вот 6 марта 1953-го миллионы Русских подняли стаканы За избавление и по Питерскому радио звучала Весёлая Радостная музыка!!! так что, кто упырь Русский Народ уже давно решил .....и только кучка с отмороженными мозгами гремит кастрюлькамиЕАЕвгений АлексеенкотЫ ОТ КУДА СВАЛИЛАСЬ?На чердаке родилась?Не ОнНет ни малейших сомнений, что весь компромат на Сталина - читай на всю шайку "верных ленинцев-сталинцев" - либо уничтожен, либо крепко заперт. Последнее - с целью сохранения компромата на "верных товарищей". По-другому это преступное сообщество существовать не может. Их стратегия проста. Они говорят " у вас нет доказательств" в надежде, что спрятанные ими доказательства никогда не станут достоянием общественности. Но они уже стали.
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