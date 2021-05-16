Любители истории

75 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malik Ramazanov
    На уровне секретаря обкома он вполне годился, но во главе партии и правительства - это уже сел не в свои сани. СССР -...Кем работал Хрущё...
  • Malik Ramazanov
    На уровне секретаря обкома он вполне годился, но во главе партии и правительства - это уже сел не в свои сани. СССР -...Кем работал Хрущё...
  • konstantinos параскевопулос
    Пятая или шестая версия его жизни. Кому верить.Кем работал Хрущё...

«Личный архив Сталина»: какие документы в нём засекречены

«Личный архив Сталина»: какие документы в нём засекречены

Некоторые документы фонда 558, который называют «личным архивом Сталина», в данный момент рассекречены.

Вернуться к статье
137
Обсудить
Vlad Иванов
Ну а сейчас? Сейчас купите собаку. Назовите ее Сталин. Выводите не прогулку и громко подзывайте: Сталин ко мне!
oleg олейник
Сбылась мечта идиота !
Alex Zim
У автора все, как обычно, разма
Alex Zim
все, как обычно, заголовок на 1000 рублей, а статья на 50 копеек.
Ruslan Pimkin
Уверен что много архивных документов Сталина уничтожили во времена правления Хрущева . По личному приказу Хрущева , чтобы он мог обвинить Сталина и свалить все свои грехи на Сталина .
Николай Краснопольский
Думаю не меньше почистили или подложили фальшивки во времена горбатого яковлев с помощниками.
Ruslan Pimkin
Согласен с Вами .
Vladimir Lioubimcev
Так а что можно знать об архивах, которые засекречены?
Ингерман Ланская
пока ещё живы особо отмороженные сталиноиды, то ни сарай с тушкой не тронут , ни бумаги про упыря не опубликуют
Сергей
Тише будь! Эти "отмороженные сталиноиды" выиграли войну и восстановили страну, и благодаря им, нынешним ДЕРЬМОКРАТАМ есть что разворовывать. Так что вопрос спорный - кто упырь.
Ингерман Ланская
мой юный друг, немцев, как и французов и шведов и поляков и монгол-татар, победили не сталинисты-балвшивики-камуноиды, а Русский Народ.... и История России 1000 лет, а период с 917 по 991-й - это период болезни Народа..... а вот 6 марта 1953-го миллионы Русских подняли стаканы За избавление и по Питерскому радио звучала Весёлая Радостная музыка!!! так что, кто упырь Русский Народ уже давно решил .....и только кучка с отмороженными мозгами гремит кастрюльками
Евгений Алексеенко
тЫ ОТ КУДА СВАЛИЛАСЬ?На чердаке родилась?
Не Он
Нет ни малейших сомнений, что весь компромат на Сталина - читай на всю шайку "верных ленинцев-сталинцев" - либо уничтожен, либо крепко заперт. Последнее - с целью сохранения компромата на "верных товарищей". По-другому это преступное сообщество существовать не может. Их стратегия проста. Они говорят " у вас нет доказательств" в надежде, что спрятанные ими доказательства никогда не станут достоянием общественности. Но они уже стали.

Картина дня

наверх