Израиль готовится законодательно запретить Христа

Т

Тамара

Они давно-давно уродами стали. А когда Папа Римский официально разрешил мужеложство, т.е. браки мужчин с мужчинами, всё сразу же встало на свои места. Как все ОНИ ТАМ (в Европе) были тварями похотливыми, лживыми, подлыми, так и остаются. Хочется всю эту мерзость с лица нашей Земли СТЕРЕТЬ!!! Помоги нам ГОСПОДИ!!!!!!!