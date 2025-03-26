Театр абсурда
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Театр абсурда

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Израиль готовится законодательно запретить Христа

Израиль готовится законодательно запретить Христа

Депутаты израильского кнессета от блока ультраортодоксальных иудеев "Яхадут ха-Тора" Моше Гафни (заседает в парламенте с 1988-го, лидер партии "Дегель ха-Тора", экс-заместитель министра по делам религии) и раввин Яаков Ашер (заседает в парламенте с 2013-го, председатель парламентского комитета по внутренним делам и охране окружающей среды, один из руководителей "Дегель ха-Тора", экс-мэр города Бней-Брак) внесли законопроект о тотальном запрете высказываний об Иисусе Христе.

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Комментарии
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саша пупкин
Вот это пердюмонокль)))
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16 час.
ВМ
Вениамин Мельников
а как относятся к сионизму?
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15 час.
Т
Тамара
Они давно-давно уродами стали. А когда Папа Римский официально разрешил мужеложство, т.е. браки мужчин с мужчинами, всё сразу же встало на свои места. Как все ОНИ ТАМ (в Европе)  были тварями похотливыми, лживыми, подлыми, так и остаются. Хочется всю эту мерзость с лица нашей Земли СТЕРЕТЬ!!! Помоги нам ГОСПОДИ!!!!!!!
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9 час.
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