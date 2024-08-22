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Подростки насильно постригли девочку из-за замечания на площадке в Подмосковье

Подростки насильно постригли девочку из-за замечания на площадке в Подмосковье

РЕН ТВ В подмосковном поселке Дрожжино трое подростков насильно постригли 10-летнюю девочку из-за замечания на детской площадке.

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Комментарии
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F I
Приплыли ... Пора ставить ограды на дет площадки с пропускным пунктом охрану и детишек после обыска пропускать играть отбирая колющее ,режущее и то что поджигает и взрывает ...Уже столичный регион рулит по беспределу... А ведь через несколько лет эти малолетние ублюдки начнут размножаться плодя себе подобное отребье....
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19 час.
сергей кудряшов
родителей наказать охраненным штрафом и на учет поставить
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17 час.
EV
Evgeni Velesik
Надо этих подростков - касатиков, самих под бритву, а потом в военкомат на медицинскую комиссию!
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8 час.

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