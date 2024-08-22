Подростки насильно постригли девочку из-за замечания на площадке в Подмосковье

F I

Приплыли ... Пора ставить ограды на дет площадки с пропускным пунктом охрану и детишек после обыска пропускать играть отбирая колющее ,режущее и то что поджигает и взрывает ...Уже столичный регион рулит по беспределу... А ведь через несколько лет эти малолетние ублюдки начнут размножаться плодя себе подобное отребье....