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Чикран не сыграл с «Сент-Луисом» из-за возможного обмена. «Аризона» заявила об этом официально

Защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран не сыграл с «Сент-Луисом» из-за возможного обмена. Клуб официально заявил об этом перед игрой.

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