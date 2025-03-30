БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пока все заняты Россией, друзья Европы попали в ловушку Эрдогана

Пока все заняты Россией, друзья Европы попали в ловушку Эрдогана

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости "Мы бросаем вам вызов с этой площади. Если вы не отпустите моего кандидата Имамоглу из-за страха, мы все составим вам конкуренцию на выборах", — распалял собравшихся перед стамбульской мэрией протестующих лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель, обращаясь к воображаемому Эрдогану.

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