Пока все заняты Россией, друзья Европы попали в ловушку Эрдогана

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости "Мы бросаем вам вызов с этой площади. Если вы не отпустите моего кандидата Имамоглу из-за страха, мы все составим вам конкуренцию на выборах", — распалял собравшихся перед стамбульской мэрией протестующих лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель, обращаясь к воображаемому Эрдогану.