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Спорт Уик-Энд

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Сборная России одержала разгромную победу над Намибией и набрала… 1,85 очка

Сборная России одержала разгромную победу над Намибией и набрала… 1,85 очка

Наша национальная сборная в субботу в Екатеринбурге просто обязана была побеждать. При вынужденном отсутствии официальных турниров у команды Валерия Карпина осталась одна таблица результатов – рейтинг ФИФА.

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