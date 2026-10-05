Силуанов заверил: госдолг России под контролем до 2029 года

Министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации рассказал, что госдолг России в 2027-2029 годах будет контролируемым, а дефицит бюджета составит около 2% ВВП, что сохраняет его на безопасном уровне.
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