The World’s Gold Producers Are Starting to Hoard Their Own Gold

For most of modern history, the gold trade worked one way: emerging-market mines dug it up, shipped it out (often as cheap ore, more often through the back door), and London and New York did the rest.
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