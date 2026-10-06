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The World’s Gold Producers Are Starting to Hoard Their Own Gold

For most of modern history, the gold trade worked one way: emerging-market mines dug it up, shipped it out (often as cheap ore, more often through the back door), and London and New York did the rest.

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