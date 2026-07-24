Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Как выбрать психотерапевта, если вы идёте к нему впервые

Как выбрать психотерапевта, если вы идёте к нему впервые

От квалификации и опыта работы до комфорта при общении.Как понять, что вам нужен именно психотерапевт Психотерапевт в России — это врач, который окончил медицинский вуз по специальности «лечебное дело» или «педиатрия», а затем прошёл ординатуру или профессиональную переподготовку по направлению «психотерапия».

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