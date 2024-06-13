В NASA объяснили слухи о ЧП с экипажем МКС

Фрагмент переговоров во время отработки учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции (МКС) попал в результате ошибки в эфир прямой трансляции NASA и вызвал в соцсетях слухи о ЧП.
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