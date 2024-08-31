Англосаксонское понятие "терроризм" для России ничтожно

Использованы материалы: Global Look Press/FlagMo/http://imagebroker.com/#/search/ Ряд депутатов Госдумы выступили с инициативой о признании стран, поставляющих оружие Украине, "государствами – спонсорами терроризма".
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