В Госдуме призвали предоставлять психологов женщинам, потерявшим ребенка

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили главе Минздрава Михаилу Мурашко обращение с предложением предоставлять психологов женщинам, которые потеряли ребенка в период беременности.
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