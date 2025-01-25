Олимпийский чемпион Кафельников пошутил о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Российский теннисист, олимпийский чемпион в одиночном разряде Евгений Кафельников иронично прокомментировал приближение российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к рекорду канадца Уэйна Гретцки.
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