Пенсионер ушел из СНТ по Мельничной Пади и пропал

В Иркутском районе полицейские разыскивают пропавшего пенсионера Александра Лесова. Его супруга обратилась в полицию, рассказав, что утром 15 июня 71-летний мужчина вышел с территории участка в садоводстве «Новое» на Мельничной Пади и пропал.
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