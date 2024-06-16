Пенсионер ушел из СНТ по Мельничной Пади и пропал

В Иркутском районе полицейские разыскивают пропавшего пенсионера Александра Лесова. Его супруга обратилась в полицию, рассказав, что утром 15 июня 71-летний мужчина вышел с территории участка в садоводстве «Новое» на Мельничной Пади и пропал.