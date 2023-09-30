О роли саундтрека в кинематографе рассказал на фестивале DOBRO&LUBOV автор-исполнитель Олег Пикунов

Студенты нижегородских вузов, школьники 87-го лицея, 18‑й гимназии и Центра одаренных детей стали участниками мастер-класса и слушателями соло-концерта автора-исполнителя, начальника Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям Нижегородского государственного лингвистического университета им.
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