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Центр ГИМС Республики Алтай получил новую особую технику

Центр ГИМС Республики Алтай получил новую особую технику

Центр государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Алтай впервые получил судно особой конструкции — аэролодку "Север 650К".

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