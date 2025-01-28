Самый богатый юморист России пытается отсудить квартиру у старшей дочери фото: СоцсетиФанатка дорогих бутиков, оригинальных сумок Hermès и роскошного отдыха, 35-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, поделилась с поклонниками свежими фотографиями долгожданного отпуска на Мальдивах.
В облегающем купальнике и с сумочкой Jacquemus: Татьяна Брухнова и Евгений Петросян проводят отпуск на Мальдивах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
irina
настолько низко опуститься... неприятная парочка
Ответить
18 час.
СК
Степан Капуста
Глядя на эту счастливую пару невольно вспоминаю Армена Джигарханяна. Бедняга, обгадился на склоне лет. И Петросян туда же. А какая грызня начнется после... "Мертвые сраму не имут". Запасаемся попкорном.
Ответить
16 час.
Людмила Новик
В очередном отпуске на отдыхе.. отдыхают они от чего?Найдутся ведь те. которые скажут о том, что мной движет зависть. Меня же убивает их ничем неприкрытая безнравственность.Наши ребята возвращаются инвалидами или грузом 200, порой их не кому заменить на фронте.. К чему эта демонстрация сытости? Почему их и их подобных не вызывают для серьезного разговора в органы?Ну если люди тупы и наглы. то надо учить.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии