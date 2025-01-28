В облегающем купальнике и с сумочкой Jacquemus: Татьяна Брухнова и Евгений Петросян проводят отпуск на Мальдивах

Глядя на эту счастливую пару невольно вспоминаю Армена Джигарханяна. Бедняга, обгадился на склоне лет. И Петросян туда же. А какая грызня начнется после... "Мертвые сраму не имут". Запасаемся попкорном.

Людмила Новик

В очередном отпуске на отдыхе.. отдыхают они от чего?Найдутся ведь те. которые скажут о том, что мной движет зависть. Меня же убивает их ничем неприкрытая безнравственность.Наши ребята возвращаются инвалидами или грузом 200, порой их не кому заменить на фронте.. К чему эта демонстрация сытости? Почему их и их подобных не вызывают для серьезного разговора в органы?Ну если люди тупы и наглы. то надо учить.