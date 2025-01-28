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  • Людмила Новик
    В очередном отпуске на отдыхе.. отдыхают они от чего?Найдутся ведь те. которые скажут  о том, что мной движет зависть...В облегающем купа...
  • сергей
    Пить надо столько воды, сколько требует организм. А пить воду ведрами -это идиотизм.Вы неправильно пь...
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    Ты свои коменты перечитай, убогий. Ты же с катушек первый и съехал.Мать и мачеха: др...

В облегающем купальнике и с сумочкой Jacquemus: Татьяна Брухнова и Евгений Петросян проводят отпуск на Мальдивах

В облегающем купальнике и с сумочкой Jacquemus: Татьяна Брухнова и Евгений Петросян проводят отпуск на Мальдивах

Самый богатый юморист России пытается отсудить квартиру у старшей дочери фото: СоцсетиФанатка дорогих бутиков, оригинальных сумок Hermès и роскошного отдыха, 35-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, поделилась с поклонниками свежими фотографиями долгожданного отпуска на Мальдивах.

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Комментарии
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irina
настолько низко опуститься... неприятная парочка
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18 час.
СК
Степан Капуста
Глядя на эту счастливую пару невольно вспоминаю Армена Джигарханяна. Бедняга, обгадился на склоне лет. И Петросян туда же. А какая грызня начнется после... &quot;Мертвые сраму не имут&quot;. Запасаемся попкорном.
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16 час.
Людмила Новик
В очередном отпуске на отдыхе.. отдыхают они от чего?Найдутся ведь те. которые скажут  о том, что мной движет зависть. Меня же  убивает их ничем неприкрытая безнравственность.Наши ребята возвращаются инвалидами или грузом 200, порой их не кому заменить на фронте.. К чему эта демонстрация сытости? Почему их и их подобных не вызывают для серьезного разговора в органы?Ну если люди тупы и наглы. то надо учить.
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4 час.

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