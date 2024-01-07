Трамп указал на способность Байдена уничтожить США до следующих выборов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить страну за остающиеся до президентских выборов в стране десять месяцев.
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