В Смоленской области введено более 224 тысяч квадратных метров жилья

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 5% В министерстве архитектуры и строительства Смоленской области сообщили, что за пять месяцев 2024 года введено 224,5 тысячи квадратных метров жилья.
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