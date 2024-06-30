Какие изменения в сфере автострахования ждут российских водителей с 1 июля 2024 года

Что изменится в сфере автострахования российских водителей с 1 июля 2024 года? Приём обращений в страховые компании с 1 июля 2024 4 августа 2023 г.
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