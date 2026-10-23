Страна и люди

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов заявил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении «режим тишины» с 04 часов утра мск 27 октября 2026 г.