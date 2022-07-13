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Брайан Уиндхорст: «Переход Митчелла в «Никс» считается неизбежным»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст оценил вероятность перехода атакующего защитника «Юты» Донована Митчелла в «Нью-Йорк» нынешним летом.

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