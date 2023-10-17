Час пробил. Путин едет в Китай, а Тайваню приготовиться к возвращению в родную гавань

лл лина любимцева Тайвань - это Китай. А тайваньским китайцам нужно бы знать историю и стыдиться того, что они отворачиваются от своих собратьев, таких же китайцев, как и они сами. И идти на поводу у англичан и США...

Николай Птицин Видно не один я так думаю. Россия отзывает свою подпись под ратификацией договора по нераспространению ядерного оружия . Типа, мы в рамках договора соблюдать и дальше будем, но дверь открываем для маневра. Еще много сюрпризов ждать надо на политической арене в ближайшее время. И все они связаны с окончанием эпохи однополярного мироустройства. Надеюсь, Тайвань по мирному вернется в лоно Китая, но как вариант именно сейчас "поспел плод и его надо срывать".