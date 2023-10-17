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Час пробил. Путин едет в Китай, а Тайваню приготовиться к возвращению в родную гавань

Час пробил. Путин едет в Китай, а Тайваню приготовиться к возвращению в родную гавань

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  В феврале 2022 года Владимир Владимирович едет в Китай на Олимпиаду и проводит встречу с Си Цзиньпином, далее возвращается домой и спустя две недели происходит "24 февраля".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Тайвань - это Китай. А тайваньским китайцам нужно бы знать историю и  стыдиться того, что они  отворачиваются от своих собратьев, таких же китайцев, как и они сами. И идти на поводу у англичан и США...
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15 час.
Николай Птицин
Видно не один я так думаю. Россия отзывает свою подпись под ратификацией договора по нераспространению ядерного оружия . Типа, мы в рамках договора соблюдать и дальше будем, но дверь открываем для маневра. Еще много сюрпризов ждать надо на политической арене в ближайшее время. И все они связаны с окончанием эпохи однополярного мироустройства. Надеюсь, Тайвань по мирному вернется в лоно Китая, но как вариант именно сейчас &quot;поспел плод и его надо срывать&quot;.
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14 час.
Александр Кузнецов
Я не знаю как в Китае и Иране с 5-ой колонной, но в России она ещё ох какая большая и сильная. И наводить мировой порядок с такой гирей на ногах будет очень непросто. Надо очень конкретно прижать местных олигархов, стратегически важные для обороны и развития страны отрасли промышленности и конкретные предприятия следует национализировать. Быстрее и жёстче надо менять структуру управления государством. Победа, конечно же, будет за нами, но будет даваться намного тяжелее, если этого не делать.
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9 час.

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