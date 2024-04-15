Кукурента — удобный сервис для бронирования жилья посуточно в России.

Аренда недвижимости для тех, кто любит путешествия, туризм, перелёты. Достоинства:-Оплата бронирования частями или в рассрочку, оплата по безопасной сделке;-Гарантированный заезд, деньги перечисляются на второй день после заселения;-Доступно мобильное приложение;-В нашей базе только проверенные апартаменты, вы приезжаете в то место, которое увидели на фото и получаете ключи в день заезда;-При возникновении спорных ситуаций между гостем и хозяином выступаем в роли арбитра и разрешаем их.