Bandai Namco представила трейлер следующего DLC для Dragon Ball Z Kakarot Сегодня, во время п...

Bandai Namco представила трейлер следующего DLC для Dragon Ball Z KakarotСегодня, во время проведения Dragon Ball Games Battle Hours 2024 в Лос-Анджелесе, компания Bandai Namco объявила о выходе следующего DLC для Dragon Ball Z Kakarot.
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