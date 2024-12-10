Арктика в ближайшие годы не растает – климатолог

Восточная часть Северного морского пути, которая скована льдом зимой и летом, станет ежегодно открытой в сентябре только к 2050-2060 годам, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
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