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Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил, что в регионе повреждена критическая инфраструктура

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил, что в регионе повреждена критическая инфраструктура

РИАМО - 12 авг. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что повреждены административные здания и объекты критической инфраструктуры, находящиеся в населенных пунктах в подконтрольной Украине части региона.

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