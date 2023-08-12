Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил, что в регионе повреждена критическая инфраструктура

РИАМО - 12 авг. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что повреждены административные здания и объекты критической инфраструктуры, находящиеся в населенных пунктах в подконтрольной Украине части региона.
РИАМО - 12 авг. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что повреждены административные здания и объекты критической инфраструктуры, находящиеся в населенных пунктах в подконтрольной Украине части региона.
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