Бейонсе "заставила" Джей-Зи выйти в свет после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней

Бейонсе "заставила" своего мужа Джей-Зи выйти в свет на фоне обвинений в изнасиловании несовершеннолетней: рэпера обвинили в том, что он надругался над 13-летней девочкой в 2000 году вместе со своим другом Пи Дидди.