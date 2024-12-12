Актриса Асмус сообщила, что 3–4 недели будет восстанавливаться после операции

Актриса Кристина Асмус сообщила в Instagram, что ей сделали операцию на ноге. В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что, помимо разрыва передней крестообразной связки, Асмус также порвала мениск.
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