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Мощный ПК размером с ладонь и поддержкой до 128 ГБ ОЗУ. Представлен Asus ProArt GR1X

Мощный ПК размером с ладонь и поддержкой до 128 ГБ ОЗУ. Представлен Asus ProArt GR1X

Цена пока не сообщается Asus официально представила компактный компьютер ProArt GR1X, рассчитанный на профессиональные задачи с высокой вычислительной нагрузкой, включая локальный запуск ИИ и 3D-рендеринг.

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