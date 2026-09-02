Мощный ПК размером с ладонь и поддержкой до 128 ГБ ОЗУ. Представлен Asus ProArt GR1X

Цена пока не сообщается Asus официально представила компактный компьютер ProArt GR1X, рассчитанный на профессиональные задачи с высокой вычислительной нагрузкой, включая локальный запуск ИИ и 3D-рендеринг.
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