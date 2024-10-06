Прогноз погоды в Крыму на 6 октября

Прогноз погоды в Крыму на 6 октябряВ Симферополе +28 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +26 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +25 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +25 и пасмурноВ Джанкое +29 и облачно с прояснениямиВ Ялте +24 и облачно с прояснениямиВ Алуште +23 и облачно с прояснениями.