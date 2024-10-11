Двух товарищей уличили в мошенничестве со взломом аккаунтов на портале Госуслуг. Хакеры оформляли на своих жертв кредиты.
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Двух товарищей уличили в мошенничестве со взломом аккаунтов на портале Госуслуг. Хакеры оформляли на своих жертв кредиты.