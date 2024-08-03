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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь 2D Сычев – молодым футболистам: «Не надо на меня равняться. Я рос на ЦСКА, выводил за руку Габулова и Акинфеева. Медиалиге даю еще 3-4 года»

– Молодые ребята говорят: «Зачем нужна эта РПЛ?» Никто не знает ни ЦСКА, ни «Спартак», но знают 2Drots, «Амкал».

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