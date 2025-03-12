События, происходящие в Румынии, вызывают критику и недовольство, в том числе со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая охарактеризовала нынешнюю ситуацию в стране как карикатуру на демократию.
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