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От всесоюзной славы к новой жизни: как сложились судьбы 7 детей-актеров советского кино

От всесоюзной славы к новой жизни: как сложились судьбы 7 детей-актеров советского кино

Ранний успех в кино часто становится для ребенка непростым испытанием. Одни юные артисты советского экрана навсегда связали судьбу с искусством, перейдя во взрослую профессию, а другие сознательно выбрали иной путь — ушли в экономику, музейное дело или педагогику.

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