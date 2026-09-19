От всесоюзной славы к новой жизни: как сложились судьбы 7 детей-актеров советского кино

Ранний успех в кино часто становится для ребенка непростым испытанием. Одни юные артисты советского экрана навсегда связали судьбу с искусством, перейдя во взрослую профессию, а другие сознательно выбрали иной путь — ушли в экономику, музейное дело или педагогику.