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Лукашенко сообщил о желании обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество

Лукашенко сообщил о желании обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить бюрократические моменты, которые, по его мнению, тормозят сотрудничество республики с Россией.

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