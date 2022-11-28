Лукашенко сообщил о желании обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить бюрократические моменты, которые, по его мнению, тормозят сотрудничество республики с Россией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить бюрократические моменты, которые, по его мнению, тормозят сотрудничество республики с Россией.
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