Банановый десерт вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Попробуйте нежный банановый десерт с добавлением кокосового молока. Очень простое блюдо, для приготовления которого нужно всего несколько ингредиентов и немного терпения, чтобы дождаться, когда же десерт охладится.
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