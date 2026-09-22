Ушел из жизни тренер новосибирских хоккеистов Юрий Бояринов

Воспитанник новосибирской хоккейной школы и мастер спорта Юрий Бояринов, после завершения карьеры тренировавший детей в Ленинском районе, скончался; прощание с ним состоится 23 сентября в 15:00 на улице Потанинской, 42/1.
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