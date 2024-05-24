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Воронежские новости

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Подрядчика для возведения фиджитал-центра за 112 млн рублей ищут в Воронеже

Подрядчика для возведения фиджитал-центра за 112 млн рублей ищут в Воронеже

Работы, судя по данным из контракта, должны быть выполнены до 2 декабря 2024 года. Подрядчик в рамках договора обустроит «умную» спортплощадку и модульный спортивный центр, в котором и будут проходить занятия фиджитал-спортом.

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