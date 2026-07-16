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Происшествия

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В городе Рязани полицейские задержали подростка, причастного к администрированию узлов связи телефонных мошенников

Реализуя оперативную информацию, сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области пресекли функционирование двух нелегальных каналов связи, которые использовались зарубежными преступными группами для организации телефонного мошенничества.

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