В городе Рязани полицейские задержали подростка, причастного к администрированию узлов связи телефонных мошенников

Реализуя оперативную информацию, сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области пресекли функционирование двух нелегальных каналов связи, которые использовались зарубежными преступными группами для организации телефонного мошенничества.