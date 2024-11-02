Дипломат рассказал о торгово-экономических отношениях России и США

Торгово-экономические отношения России и Соединенных Штатов никогда не были ровными. На текущий момент нишу СЩА в торговых отношениях с РФ занимают другие страны, рассказал замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД Владимир Миловидов, пишет РИА Новости.